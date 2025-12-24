https://news.day.az/world/1804972.html Алжир принял законопроект, признающий французский колониализм преступлением Парламент Алжира единогласно принял законопроект, признающий французский колониализм преступлением.
Парламент Алжира единогласно принял законопроект, признающий французский колониализм преступлением.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на телеканал "Аль-Джазира", в среду парламент Алжира принял законопроект, который признаёт колонизацию Алжира Францией преступлением, квалифицирует её как международное преступление и требует официальных извинений от Франции.
Отмечается, что в законопроекте перечислены преступления французского колониализма без каких-либо сроков давности, включая внесудебные убийства, пытки, насилие, ядерные испытания и систематическое разграбление ресурсов.
