Алжир принял законопроект, признающий французский колониализм преступлением

Парламент Алжира единогласно принял законопроект, признающий французский колониализм преступлением.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на телеканал "Аль-Джазира", в среду парламент Алжира принял законопроект, который признаёт колонизацию Алжира Францией преступлением, квалифицирует её как международное преступление и требует официальных извинений от Франции.

Отмечается, что в законопроекте перечислены преступления французского колониализма без каких-либо сроков давности, включая внесудебные убийства, пытки, насилие, ядерные испытания и систематическое разграбление ресурсов.