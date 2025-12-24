Apple откроет iOS в Бразилии для сторонних магазинов и платежей

Apple согласилась пересмотреть правила работы App Store в Бразилии и открыть экосистему iOS для сторонних магазинов приложений и альтернативных платежных решений.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, изменения станут обязательными с 2026 года в рамках соглашения с бразильским антимонопольным регулятором, сообщает 9to5Mac.

Согласно договоренности, у Apple есть 105 дней на внедрение новых правил. В случае нарушения сроков компания может быть оштрафована на сумму до $27 млн.

Отмечается, что за использование "базовых технологий Apple сторонними магазинами" будет взиматься комиссия в размере 5%. При применении альтернативных платежных методов внутри приложений комиссия составит 15% при условии использования прямой ссылки для перенаправления пользователя на внешний платежный сервис. Если уведомление о возможности альтернативной оплаты не содержит такой ссылки, комиссия взиматься не будет.

Антимонопольное разбирательство в отношении Apple в Бразилии было начато в 2022 году. Регулятор оспаривал правила App Store для iOS, которые ограничивали использование сторонних магазинов приложений и платежных инструментов. Позицию ведомства поддержал национальный суд.

Бразилия стала очередной юрисдикцией, добившейся смягчения политики Apple в отношении своей экосистемы. Аналогичные требования ранее были реализованы в Европейском союзе и США в 2024 году, а в декабре 2025 года - в Японии.