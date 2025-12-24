УЕФА наказал "Наполи" после игры с "Карабахом"

Итальянский клуб "Наполи" оштрафован по итогам матча пятого тура Лиги чемпионов против "Карабаха".

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, санкции наложены за инциденты, произошедшие во время встречи основного этапа Лиги чемпионов между "Карабахом" и "Наполи".

Неаполитанцы получили штраф в размере 12 тысяч (около 24 тысячи манатов) евро за блокирование общественных проходов на стадионе. Еще 5 250 евро (около 10,5 тысячи манатов) клуб обязан выплатить за использование болельщиками пиротехники. Общая сумма штрафа составила 17 250 евро (около 35,5 тысячи манатов).

Напомним, что матч, прошедший в Италии, завершился победой "Наполи" со счетом 2:0.