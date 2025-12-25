Макрон обсудил с генеральным секретарем НАТО работу «Коалиции желающих»

Президент Франции Эммануэль Макрон обсудил с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте дальнейшую работу "Коалиции желающих" с целью обеспечения гарантий безопасности для Украины.

Как передает Day.Az, об этом Макрон написал на своей странице в социальной сети X.

"Я поговорил с Марком Рютте, и мы обсудили ситуацию в Украине, а также работу, проводимую в рамках "Коалиции желающих". В январе в Париже мы продолжим нашу работу в этом направлении, чтобы обеспечить Украине надежные гарантии безопасности, которые являются важнейшим условием для устойчивого и долгосрочного мира", - написал Макрон.