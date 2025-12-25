Евросоюз переживает процесс распада

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европейский союз переживает процесс распада и может прекратить свое существование без глубокой реорганизации.

Как передает Day.Az, об этом он сказал в интервью газете Magyar Nemzet.

"Сегодня Европейский союз находится в состоянии распада. Процесс распада происходит одновременно с усилением брюссельской бюрократии по строительству империи", - отметил Орбан.

По его словам, решения, принимаемые в Брюсселе, часто остаются невыполненными: сначала их игнорирует одна страна, затем две или три, и в итоге руководство ЕС вынуждено отступать.

Орбан также указал на различия в подходе к миграционной политике: Венгрия отказывается реализовывать миграционный пакт и за это получает штраф в размере €1 млн в день, тогда как Польша, по его словам, за аналогичные действия получает поощрение.

"ЕС постоянно ограничивает суверенитет государств, в то время как не может использовать приобретенные полномочия. Если не произойдет быстрой и глубокой реструктуризации - а это возможно, - тогда распад достигнет точки, и назад пути не будет", - подчеркнул премьер-министр Венгрии.