Что планирует Трамп по Гренландии?
У президента США Дональда Трампа нет планов по захвату Гренландии.
Как передает Day.Az, об этом заявил спецпосланник Трампа на острове Джефф Лэндри.
По его словам США не стремятся "завоевать" остров, а хотят провести переговоры с жителями Гренландии чтобы выяснить, чего они хотят в будущем.
"Чего они ищут? Какие возможности им не предоставили? Почему они не получили той защиты, которую действительно заслуживают?", - отметил Лэндри.
Он также добавил, что США "всегда были гостеприимной страной" и администрация Трампа не собирается "захватить чью-либо страну".
22 декабря Трамп объявил о назначении губернатора Луизианы республиканца Джеффа Лэндри своим специальным посланником по Гренландии.
