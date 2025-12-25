Что планирует Трамп по Гренландии?

У президента США Дональда Трампа нет планов по захвату Гренландии.

Как передает Day.Az, об этом заявил спецпосланник Трампа на острове Джефф Лэндри.

По его словам США не стремятся "завоевать" остров, а хотят провести переговоры с жителями Гренландии чтобы выяснить, чего они хотят в будущем.

"Чего они ищут? Какие возможности им не предоставили? Почему они не получили той защиты, которую действительно заслуживают?", - отметил Лэндри.

Он также добавил, что США "всегда были гостеприимной страной" и администрация Трампа не собирается "захватить чью-либо страну".

22 декабря Трамп объявил о назначении губернатора Луизианы республиканца Джеффа Лэндри своим специальным посланником по Гренландии.