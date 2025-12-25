Начались переговоры Камбоджи и Таиланда.

Как передает Day.Az, об этом пишет британское издание The Guardian.

"Бангкок очень рассчитывает на то, что встреча приведет к положительным результатам", - сказал представитель Минобороны Таиланда контр-адмирал Сурасант Конгсири.

По его словам, итоги встречи зависят от позиции Камбоджи.

Камбоджийская сторона также подтвердила факт старта переговорного процесса, выразив надежду на прекращение боевых действий, восстановление стабильности и "содействие в скорейшем возвращении к нормальной ситуации".

Переговоры продлятся до субботы, 27 декабря. Известно, что встреча проходит на пограничном пункте в провинции Чантхабури в Таиланде.

8 декабря Таиланд обвинил Камбоджу в нападении на гражданские районы провинции Бурирам. Накануне между странами произошел конфликт на приграничной территории. Нападение на базу Анупонг в Таиланде привело к ранениям среди военнослужащих. В ответ Таиланд поднял в воздух истребители F-16, которые атаковали камбоджийскую артиллерию в районе Чонг Ан Ма.