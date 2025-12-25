Может, хватит дурака валять?

Если бы в Армению не поступил азербайджанский бензин, его надо было бы придумать. Потому что эта тема вызвала в армянском обществе бурное оживление. Дремавшая "народная" мысль встрепенулась и заработала. Правда, на холостом ходу.

В Армении началась продажа бензина, закупленного у Азербайджана. Первоначально за литр была назначена цена в 440 драмов, но реваншисты подняли истерику, усмотрев в этих цифрах символическую связь с 44-дневной войной. Компании-закупщику пришлось снизить цену на 10 драмов, чтобы оппозиция могла спокойно спать. Реваншисты все равно призвали к бойкоту, а армянские водители, если верить СМИ, уже сурово заявили, что не собираются заправляться азербайджанским бензином. Правда, при этом суровые водилы поспешили предупредить, что не смогут определить, какого происхождения топливо на бензоколонке. То есть заранее оправдались за то, что встанут в очередь за дешевым бензином. Ну, и, конечно, не обошлось без доморощенных конспирологов, которые объявили, что "бензин-то не настоящий". Точнее, что он не азербайджанский. Согласно их логике, Азербайджан закупает дорогой бензин высокой марки у других стран и потом за дешево продает его Армении из политических соображений.

Прокомментировать безумие, охватившее определенные круги Армении в связи с вопросом азербайджанского бензина, Day.Az попросил доктора политических наук, Государственного советника РФ Первого класса, директора консалтингового центра "Восточный вектор" Татьяну Полоскову.

"Я не сторонник жестких выражений и, тем более, базарного тона, на который, судя по соцсетям, ужа давно скатились многие "псевдопатриоты" Армении, но реакцию армянской оппозиции и их "групп поддержки" я не могу назвать иначе как политической шизофренией. Еще можно как-то понять истерики в публичном пространстве теток из Армении и диаспоры, закончивших "чайно-развесочные" институты или тех активных молодых борцунов, у кого окончание средней школы - пик карьеры. Ибо, они не ведают, что творят. В силу некомпетентности и отсутствия необходимого образования и опыта. Так ведь и убеленные сединами мужи, именующие себя политиками, экспертами и т.п. несут в армянских СМИ такое, что поневоле возникает сомнение в их психической адекватности", - сказала наша собеседница.

Например, такая инсинуация: получать бензин из Азербайджана, это значит "финансировать азербайджанскую армию". Армия Азербайджана проживет как-нибудь без этой схемы. Если уже не хотите получать нефтепродукты из соседней страны, то и сидите без горючего. России никакого политического резона поставлять за копейки нефть в Армению в обмен на выражение "союзнических намерений" нет. Как нет и доверия Армении, уж извините за прямоту, в российском массовом сознании. Нам самим сейчас нефть пригодится.

Или еще перл какой-то дамы из армянских творческих кругов, опубликованный в ее аккаунте в соцсетях: "не надо принимать нефть из Баку, на ней кровь жертв турецкого геноцида". Мадам, надо уметь признавать не только личные ошибки, но и ошибки своей нации, учинившей резню в Турции при подстрекательстве дашнаков, Великобритании и Российской Империи. Или вас устраивает роль, отведенная вашему народу третьими странами быть вечным яблоком раздора на Южном Кавказе? И устраивает то, что слово "армянин" стало синонимом слова "террорист" благодаря деятельности АСАЛА?

Меня вот так и подмывает спросить: как так вышло, что за всю свою историю, насчитывающую, как уверяют армянские националисты, "миллионы лет", армянство так и не смогло, даже получив суверенитет, добиться энергетической независимости. Да и вообще, современная Армения - это пока еще квазигосударство, существовавшее на подачки. Чего миллион лет-то делали? Были сильно заняты своим "величием"?

Кстати, господа армянские националисты, скажите спасибо Баку за то, что там отменена смертная казнь. И преступники, на чьих руках кровь мирного азербайджанского населения, будут отбывать пожизненный срок и получать питание и медицинское обслуживания за счет бюджета Азербайджана. Я бы сделала для них исключение и применила ко всей этой шатии смертную казнь. Тем самым, избавив мир от четырех террористов и спонсора терроризма в лице Варданяна.

Пашинян абсолютно прав, давно пора ушибленной пропагандой армянской общественности перейти от сказок бабушки Ануш про "великую Армению" к осознанию истории Реальной Армении, как искусственно созданного государства, и начать придавать ему облик страны, а не мифологемы. В том числе, и за счет развития Зангезурского коридора и продуктивных отношений с Азербайджаном. А кто не хочет получать нефть из Баку, пусть переходит на гужевой транспорт. Тем более, среди армянских реваншистов ишаков достаточно.

Может, хватит дурака валять? Видела в армянских СМИ, как некоторые договорились до того, что призывали не покупать муку из зерна, которое проехало через Азербайджан. Подумайте о собственном народе. Вы же враги собственного армянского народа! И хватит затыкать рот тем армянам, которые не разделяют реваншистскую повестку. Не надо уповать на третьи страны, которые всегда использовали Армению как дубинку против других стран. Они, как всегда, умоют руки и оставят вас один на один со своими проблемами, как это уже было, и не единожды.

Лейла Таривердиева