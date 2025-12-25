Увеличился торговый оборот между Азербайджаном и Великобританией

В январе-ноябре текущего года объем торговых операций между Азербайджаном и Великобританией составил 1,040 миллиарда долларов США.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Государственном таможенном комитете.

По информации, это на 399,5 миллиона долларов США или в 1,6 раза больше, чем за аналогичные месяцы 2024 года.

За отчетный период товарооборот с Великобританией составил 2,33% от общего товарооборота Азербайджана. Таким образом, страна заняла 7-е место среди стран, с которыми Азербайджан осуществил наибольшее количество торговых операций за отчетный период.

В январе-ноябре текущего года из Азербайджана в Великобританию был зафиксирован экспорт продукции на сумму 278,4 миллиона долларов США. Это на 122,9 миллиона долларов США или на 30,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

За отчетный период экспорт сырой нефти и нефтепродуктов из битуминозных пород в Великобританию составил 273,052 миллиона долларов США. При этом объем экспорта указанной продукции составил 514,9 тысячи тонн. Таким образом, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года стоимость экспорта сырой нефти и нефтепродуктов из битуминозных пород из Азербайджана в Великобританию снизилась на 117,8 тысячи долларов США или на 30,1%, объем уменьшился на 135,2 тысячи тонн или на 20,8%.

За отчетный период из Великобритании в Азербайджан было осуществлено экспортных операций на сумму 762,1 миллиона долларов США, что на 522,4 миллиона долларов США или в 3,2 раза больше, чем за аналогичный период 2024 года. Таким образом, за отчетный период Великобритания заняла 6-е место среди стран, из которых Азербайджан импортирует наибольшее количество продукции.

Следует отметить, что в январе-ноябре 2025 года из Азербайджана за рубеж было экспортировано 22,804 миллиарда кубометров природного газа (в газообразном виде) на сумму 8,117 миллиарда долларов США. Это на 513,275 миллиона долларов США или 6,7% больше в стоимостном выражении и на 718 миллионов кубометров или 3% меньше в объеме, чем за аналогичный период прошлого года.

За этот период доля природного газа в общем объеме экспорта страны составила 34,69%.

Следует отметить, что в январе-ноябре текущего года Азербайджан осуществил торговые операции с зарубежными странами на сумму 44,589 миллиарда долларов США. Это на 1,480 миллиарда долларов США или 3,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Из внешнеторгового оборота 23,401 миллиарда долларов США пришлось на экспорт, 21,188 миллиарда долларов США - на импорт. За последний год экспорт сократился на 937 миллионов долларов или на 3,8%, в то время как импорт увеличился на 2,416 миллиарда долларов или на 12,9%.

В результате во внешней торговле сформировалось положительное сальдо в размере 2,213 миллиарда долларов, что на 3,353 миллиарда долларов или в 2,5 раза меньше, чем в предыдущем году.