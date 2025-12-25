Хорошая новость для пассажиров автобусов

С 25 декабря на всех автобусных маршрутах, обслуживаемых ООО "BakuBus" в городе Баку, в полном объеме активирован механизм безналичной оплаты с использованием локальных банковских карт с поддержкой NFC, а также через Apple Pay и Google Pay.

Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в Агентстве наземного транспорта Азербайджана.

Отмечается, что одним из ключевых нововведений в рамках новой системы стало расширение возможностей последовательных платежей. В настоящее время количество последовательных платёжных операций для пассажиров увеличено с одной до двух. Данная возможность представлена на начальном этапе проекта NFC. По итогам пилотной фазы в дальнейшем планируется увеличить число последовательных платежных операций.

Новая система предоставляет пассажирам дополнительные преимущества. Теперь нет необходимости носить с собой наличные деньги или физическую карту "BakıKart" - оплату можно произвести за считанные секунды с помощью смартфона, умных часов, банковской карты или другого устройства с функцией NFC. Достаточно поднести устройство к валидатору - платеж моментально распознаётся и операция завершается.

При оплате проезда в автобусах пассажиры должны использовать только местные банковские карты с поддержкой NFC, а также смартфоны или физические карты.

Пилотный этап проекта был запущен 20 декабря и впервые применен на маршрутной линии №500. В дальнейшем предусмотрено поэтапное расширение технологии NFC-оплаты и на маршруты других перевозчиков.