Euronews подготовил репортаж к годовщине крушения самолета AZAL

Euronews подготовил репортаж в связи с годовщиной крушения самолета AZAL вблизи Актау.

Как передает Day.Az, в репортаже говорится об официальной позиции Азербайджана по поводу катастрофы, приводятся слова выживших в момент происшествия, а также рассмотрен ряд сопутствующих вопросов.

В статье отмечается, что этот инцидент стал первой авиакатастрофой такого масштаба в истории авиакомпании, и только героизм пилотов, оба из которых погибли в результате инцидента, помог избежать еще большего числа жертв.

Представляем данный репортаж: