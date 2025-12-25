https://news.day.az/society/1805030.html Euronews подготовил репортаж к годовщине крушения самолета AZAL - ВИДЕО Euronews подготовил репортаж в связи с годовщиной крушения самолета AZAL вблизи Актау. Как передает Day.Az, в репортаже говорится об официальной позиции Азербайджана по поводу катастрофы, приводятся слова выживших в момент происшествия, а также рассмотрен ряд сопутствующих вопросов.
Как передает Day.Az, в репортаже говорится об официальной позиции Азербайджана по поводу катастрофы, приводятся слова выживших в момент происшествия, а также рассмотрен ряд сопутствующих вопросов.
В статье отмечается, что этот инцидент стал первой авиакатастрофой такого масштаба в истории авиакомпании, и только героизм пилотов, оба из которых погибли в результате инцидента, помог избежать еще большего числа жертв.
Представляем данный репортаж:
