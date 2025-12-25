В Азербайджане вводятся в обращение обновленные банкноты номиналом 50 манатов

Обновленные банкноты номиналом 50 манатов с подписью председателя Центрального банка Азербайджанской Республики Талеха Тахир оглу Кязымова вводятся в обращение с 25 декабря 2025 года.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Центральный банк, подпись изображена на лицевой стороне банкноты в верхнем левом углу. На банкноте также указан год выпуска - "2025".

Остальные элементы дизайна и технические параметры обновленной банкноты номиналом 50 манатов сохранены без изменений в соответствии с находящейся в обращении банкнотой того же номинала.

Отметим, обновлённая банкнота номиналом 50 манатов будет находиться в обращении параллельно с банкнотами того же номинала, которые уже находятся в обороте.

Изображения лицевой и оборотной сторон банкноты прилагаются.