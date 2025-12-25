В Стамбуле в рамках операции против ИГИЛ были задержаны 115 подозреваемых, планировавших совершить теракт в канун Нового года.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Стамбульская генеральная прокуратура.

Сообщается, что в рамках деятельности террористической организации в отношении 137 подозреваемых были вынесены ордера о задержании. 115 человек были задержаны.

Операция проводилась по 124 адресам в Стамбуле, в результате изъято большое количество оружия и боеприпасов.