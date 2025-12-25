https://news.day.az/world/1805024.html Пожар в бизнес-центре в Москве - ВИДЕО В бизнес-центре (БЦ) "Варшавская Плаза" в Москве произошел пожар. Возгорание сняли на видео, которое опубликовал Telegram-канал Shot, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru. По предварительным данным, огонь вспыхнул в кабинете №418. Причиной называют короткое замыкание. На кадрах видно пламя, вырывающееся из здания.
На данный момент из бизнес-центра эвакуировали всех людей, информации о пострадавших, а также о площади пожара пока нет.
