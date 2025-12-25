В Международном аэропорту Гейдар Алиев почтили память погибших в авиакатастрофе самолета AZAL

В годовщину трагедии, произошедшей 25 декабря 2024 года во время выполнения пассажирского рейса J2-8243 авиакомпании Azerbaijan Airlines по маршруту Баку-Грозный, представители государственных структур и общественности приняли участие в мероприятии, посвященном памяти ее жертв.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев, исполнительный директор AZCON Holding Шахин Бабаев, президент ЗАО Azerbaijan Airlines Самир Рзаев, а также представители государственных структур совместно с семьями погибших членов экипажа посетили II Аллею почетного захоронения в Баку. Участники церемонии возложили цветы и почтили память погибших минутой молчания.

В Международном аэропорту Гейдар Алиев в этот день также была объявлена минута молчания.

Ранее, 20 декабря, в рамках памятных мероприятий руководство AZAL совместно с близкими погибших членов экипажа данного рейса посетило место крушения самолета вблизи города Актау (Казахстан). Этот визит стал еще одним шагом в деле увековечивания памяти погибших.

Напомним, что 25 декабря 2024 года пассажирский самолет Embraer 190, принадлежащий авиакомпании AZAL и выполнявший рейс J2-8243 по маршруту Баку - Грозный, подвергся внешнему физическому и техническому воздействию в воздушном пространстве Российской Федерации. Потеряв управление, воздушное судно было направлено в сторону города Актау (Республика Казахстан), где совершило аварийную посадку. Из находившихся на борту 67 человек 38 погибли, 29 выжили.

За проявленные мужество, высокий профессионализм и верность служебному долгу погибшим членам экипажа - Кшнякину Игорю Ивановичу, Кальянинову Александру Георгиевичу и Алиевой Хокуме Джалил гызы - посмертно присвоено звание "Национальный герой Азербайджана". Выжившие члены экипажа - Асадов Зульфигар Сардар оглу и Рагимли Айдан Вагиф гызы - награждены орденом "Рашадат" I степени.