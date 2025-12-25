Утверждена Госпрограмма по развитию официальной статистики в Азербайджане на 2026-2030 гг.

Утверждена Государственная программа по развитию официальной статистики в Азербайджане на 2026-2030 годы.

Как сообщает Day.Az, Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение в связи с этим.

Кабинет министров должен решить вопросы, вытекающие из данного распоряжения, Государственный комитет по статистике должен координировать выполнение предусмотренных в Государственной программе мероприятий и ежегодно информировать Президента Азербайджана о ходе их реализации.

Министерству финансов поручено принять соответствующие меры для обеспечения ежегодного выделения необходимых финансовых ресурсов в государственном бюджете для финансирования мероприятий, указанных в Государственной программе.

Центр анализа экономических реформ и коммуникаций будет проводить мониторинг и оценку выполнения предусмотренных в Государственной программе мероприятий на основании заказа Государственного комитета по статистике.