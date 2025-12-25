Очередная группа бывших вынужденных переселенцев отправилась в город Агдам

Продолжается Великое возвращение на освобожденные от оккупации территории, осуществляемое в соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в город Агдам переселены еще 83 семьи - 308 человек.

Переселившиеся в город Агдам семьи временно проживали в различных местах республики, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях. Возвращающиеся в родной край жители поблагодарили Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиеву за всестороннюю государственную заботу. Они также выразили признательность доблестной азербайджанской армии, героическим солдатам и офицерам, освободившим наши земли от оккупации, помолились за упокой душ наших шехидов, погибших на этом пути.