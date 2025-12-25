Хорошая новость для получающих пенсии и соцвыплаты

В Азербайджане выплачены пособия, пенсии и адресная государственная социальная помощь за декабрь.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный фонд социальной защиты (ГФСЗ) при Министерстве труда и социальной защиты населения.

Напомним, что в соответствии с распоряжением Президента Ильхама Алиева каждой семье, получающей адресную социальную помощь, предусмотрена выплата единовременной материальной помощи в размере 200 манатов в связи с Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом. Указанная выплата будет произведена до 30 декабря.

10 декабря были выплачены декабрьские пенсии в Баку, Сумгайыте, Абшеронском районе и Нахчыванской Автономной Республике, а 19 декабря - пенсии за декабрь пенсионерам, проживающим в других регионах страны, а также лицам, которым пенсия назначена на льготных условиях.

