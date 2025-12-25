Духовное наследие народного поэта Азербайджана Фикрета Годжа в музыке и поэзии

В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялся музыкально-поэтический вечер, посвящённый 90-летию со дня рождения народного поэта Азербайджана Фикрета Годжа (1935-2021), сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Мероприятие стало выразительным актом признания заслуг выдающегося мастера слова, чьё творчество оставило глубокий и неизгладимый след в литературной и культурной жизни страны.

Открывая вечер, заместитель министра культуры Азербайджана Фарид Джафаров, а также заслуженный работник культуры, поэт, писатель и киносценарист Ильгар Фахми подчеркнули значительный вклад Фикрета Годжа в развитие национальной литературы, поделились личными воспоминаниями и размышлениями о его творческом наследии и человеческом облике.

Музыкальную часть программы представили Азербайджанский государственный оркестр народных инструментов под управлением дирижёра, заслуженного артиста Илахи Гусейновой, а также хоровая группа Заслуженного коллектива Государственного ансамбля песни и танца имени Фикрета Амирова (хормейстер - заслуженная артистка Наала Барателия).

Со сцены прозвучали песни, написанные на стихи Фикрета Годжа, в исполнении заслуженных артистов Алмаз Оруджевой и Шоли Сафаралиевой, а также солистов Нурлана Азизбейли, Вяфы Везировой, Нурланы Абдуллаевой, Фикрета Мамедова, Бориса Байрамова, Ровшана Азиза, Хумай Аслановой, Айгюн Зейналовой, Талеха Яхьяева, Сабины Ализаде и Рашада Гасанзаде.

Особую художественную атмосферу вечера создали поэтические чтения в исполнении Алиаги Тапдыглы и Сямы Муганны. В программе прозвучали произведения композиторов Тофига Гулиева, Мусы Мирзоева, Октая Кязыми, Рамиза Миришли, Эмина Сабитоглу, Фиренгиз Бабаевой, Полада Бюльбюльоглу, Севиль Алиевой и Фархада Бадалбейли.

Этот вечер стал подлинным торжеством поэзии и музыки - проникновенной данью уважения богатому духовному наследию Фикрета Годжа, чьё творчество и сегодня продолжает находить живой отклик в сердцах слушателей.

