Samsung не откажется от оперативной памяти DDR4

Samsung решила пересмотреть планы по сворачиванию производства оперативной памяти DDR4 на фоне резкого роста цен в этом сегменте.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Tom's Hardware.

Так, стоимость модуля DDR4 на 16 ГБ на спотовом рынке достигла рекордных $60, что вновь сделало выпуск устаревающей памяти экономически оправданным. В результате Samsung отложила закрытие соответствующих линий, хотя расширять мощности не планирует.

Дополнительным фактором стало заключение крупного контракта формата NCNR, предусматривающего поставку фиксированного объема памяти по заранее согласованной цене без возможности отмены или возврата. Такая схема позволяет заказчику защититься от рыночной волатильности, вызванной бумом решений на базе искусственного интеллекта, а Samsung - снизить риски резкого падения спроса.

Стоимость одного модуля DDR4 объемом 16 ГБ в рамках контракта превысит $20, что примерно втрое ниже текущих спотовых цен. Однако соглашение ориентировано в первую очередь на серверный сегмент, и ожидать снижения цен для массового потребителя пока не стоит. Производители пользовательской электроники не торопятся заключать долгосрочные контракты на поставки DDR4.

Изначально Samsung планировала свернуть выпуск памяти предыдущего поколения в пользу более маржинальных решений - DDR5 и HBM. Однако резкий рост спроса на компоненты для ИИ привел к дефициту и удорожанию новых типов памяти, из-за чего часть компаний вновь обратилась к DDR4.