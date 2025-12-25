Сколько сделок было заключено в криптоиндустрии в 2025 году?

По данным экспертов, в 2025 году в криптоиндустрии было заключено 267 сделок, что на 18% больше, чем в 2024 году. Общая сумма в 8,6 млрд долларов на 300% превышает показатель прошлого года, когда было заключено контрактов всего на 2,17 млрд. долларов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Investing, крупнейшей сделкой за всю историю криптоиндустрии стала покупка американской криптобиржей Coinbase площадки деривативов Deribit за 2,9 млрд. долларов. Среди других крупных приобретений в уходящем году аналитики назвали покупку биржей Kraken платформы для торговли фьючерсами NinjaTrader за 1,5 млрд долларов и поглощение компанией Ripple брокера Hidden Road за 1,25 млрд. долларов.

По словам партнера юридической фирмы Clifford Chance Диего Баллон Оссио, игроки финансового рынка и криптокомпании стремятся скупать другие фирмы ради получения лицензий, особенно те, которые соответствуют регламенту Евросоюза, устанавливающему единые правила для криптоактивов (MiCA).

Оссио подчеркнул, что спрос на компании, занимающиеся стейблкоинами, сохранится и в 2026 году, поскольку в США и Великобритании формируются новые режимы регулирования этого класса активов.

Рост объема сделок обусловлен изменением регулирования в США и прекращением преследования криптокомпаний со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), заключили эксперты.