Азербайджанские боксеры завоевали более 200 международных наград за 2025 год

Азербайджанские боксеры в этом году завоевали на международных соревнованиях в различных возрастных группах в целом 231 медаль.

Как сообщили Day.Az в Федерации бокса, национальные команды получили эти награды на 47 турнирах. Из них 69 золотые, 60 - серебряных и 102 - бронзовые медали. В результате, команды мастеров кожаной перчатки по сравнению с прошлым годом добились улучшения на 44 процента.

Пять из 231 награды боксеры завоевали на чемпионатах мира, а 55 - на чемпионатах Европы (как по версии World Boxing, так и IBA). Национальные сборные поднялись на высшую ступень пьедестала на Спортивных играх Гимназиады 21 раз (9-8-4), Кубке мира - 3 раза (0-0-3), III Играх СНГ - 24 раза (6-5-13) и VI Играх исламской солидарности - 6 раз (1-3-2).

Билалхабаши Назаров (50 кг) из национальной сборной, завоевав золотую медаль на чемпионате Европы U-19 и став двукратным победителем молодежного первенства континента, вошел в историю отечественного бокса. Хумар Джафарли (75 кг) также завоевала первое место на первенстве Европы среди школьников. Она вошла в историю как первая азербайджанская спортсменка, завоевавшая золотую медаль в этой возрастной группе. В результате успешных выступлений Аббасали Мамедли (48 кг), Нурлана Мусеибли (66 кг), Зиреддина Рустамли (70 кг) и Мехрана Расулова (80 кг), которые одержали победу над всеми своими соперниками на европервенстве среди школьников, а также Амине Таги (50 кг), Гюлер Гусейновой (48 кг) и Гардашу Рагимову (46 кг), одолевшим всех соперников на юниорском чемпионате континента, прозвучал государственный гимн Азербайджана. 19-летний Сюбхан Мамедов (50 кг) завоевал титул чемпиона Европы среди юниоров в возрасте до 23 лет и звание чемпиона мира среди взрослых. На чемпионатах мира и Европы команды улучшили свои результаты по сравнению с прошлым годом на 72 процента.

Национальные сборные в различных возрастных группах представили 477 боксеров в 47 соревнованиях. 48,4 процента из них завершили свое выступление с медалями.

Отметим, что год назад азербайджанские боксеры завоевали 135 (44-48-68) медалей на 35 международных турнирах.