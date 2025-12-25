Калейдоскоп Азербайджана в Чехии

В Азербайджанском культурном доме в Праге состоялся вечер, посвящённый Рождеству, Новому году и Дню солидарности азербайджанцев мира. В рамках мероприятия также прошёл праздничный утренник воскресной школы азербайджанского языка, презентована выставка Инны Папшевой "Калейдоскоп".

Как передает Day.Az, об этом сообщила Trend руководитель культурного дома Лейла Бегим.

Гостям была представлена насыщенная музыкально-поэтическая программа, которая в гармонии с работами Инны Папшевой - уроженки Азербайджана, проживающей в Праге, - передавала колорит и дух мультикультурализма родного края.

"В ходе вечера прозвучали авторские стихи гостей мероприятия. Я читала свои произведения под аккомпанемент Виктора Вилата - выпускника Нью-Йоркской музыкальной академии на Манхэттене. Под его же сопровождение Светлана Степанова исполнила романс, а азербайджанский чтец Тарлан Солтанлы украсил вечер поэтическим звучанием азербайджанского языка", - отметила Лейла Бегим.

Музыкальные композиции легендарного джазмена и композитора Вагифа Мустафазаде в исполнении Ламии Ахундовой, азербайджанские танцы танцевальной группы "Лезгинка Прага" наполнили пространство яркой энергетикой.

В завершение мероприятия участники и гости отметили важность подобных встреч для сохранения национальной культуры, укрепления межкультурного диалога и представления азербайджанских традиций за пределами страны.