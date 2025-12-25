На подстанции "Ханкенди-1" построен современный центр цифрового управления

Электрическая подстанция "Ханкенди-1" является первой 110-киловольтной подстанцией закрытого типа, построенной на освобожденных от оккупации территориях. Здесь всё оборудование и устройства, в том числе трансформаторы, размещены внутри здания.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал представителям СМИ начальник Центра по связям с общественностью ОАО "Азерэнержи" Теймур Абдуллаев.

Он отметил, что 110/35/10-киловольтная электрическая подстанция "Ханкенди-1" построена в городе Ханкенди в соответствии с моделью современной городской сети согласно поручениям главы государства по созданию инфраструктуры для устойчивого снабжения освобожденных от оккупации территорий электроэнергией. От города Шуша до Ханкенди по местности со сложным горным и лесным рельефом проложена высоковольтная линия электропередачи общей протяженностью 11 км, из которых 1,8 км - подземный кабель. На подстанции создан самый современный микропроцессорный Центр цифрового управления.

Эта микро-SCADA-система создана специалистами ОАО "Азерэнержи" и впервые применена именно в Ханкенди. Она обеспечивает мониторинг, управление и отслеживание в режиме реального времени высоковольтных линий электропередачи и оборудования. Подстанция будет надежно и бесперебойно питать электроэнергией город Ханкенди, Агдеринский, Ходжалинский и Ходжавендский районы.

Напомним, что 23 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии 110/35/10-киловольтной электрической подстанции "Ханкенди-1" ОАО "Азерэнержи" в городе Ханкенди.