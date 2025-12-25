https://news.day.az/society/1805181.html В некоторых частях Баку временно прекратится подача газа В некоторых частях Баку временно прекратится подача газа. Как сообщает Day.Az, об этом проинформировал "Азеригаз". Отмечается, что завтра с 10:00 временно будет приостановлена подача газа в Сабунчинском районе: село Курдаханы, улицы Т. Адыгезалов, М. Сенани, Г. Курбанова и Э. Маликов.
В некоторых частях Баку временно прекратится подача газа
В некоторых частях Баку временно прекратится подача газа.
Как сообщает Day.Az, об этом проинформировал "Азеригаз".
Отмечается, что завтра с 10:00 будет приостановлена подача газа в Сабунчинском районе: село Курдаханы, улицы Т. Адыгезалов, М. Сенани, Г. Курбанова и Э. Маликов.
В Хатаинском районе газ не будет подаваться на улицы М. Хади, Ширвани, Качак Неби, а также в часть села Ахмедлы.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре