В некоторых частях Баку временно прекратится подача газа.

Как сообщает Day.Az, об этом проинформировал "Азеригаз".

Отмечается, что завтра с 10:00 будет приостановлена подача газа в Сабунчинском районе: село Курдаханы, улицы Т. Адыгезалов, М. Сенани, Г. Курбанова и Э. Маликов.

В Хатаинском районе газ не будет подаваться на улицы М. Хади, Ширвани, Качак Неби, а также в часть села Ахмедлы.