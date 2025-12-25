Боксеры Азербайджана завершили 2025 год с 231 медалью

Азербайджанские боксеры в 2025 году завоевали 231 медаль на международных соревнованиях.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Федерацию бокса Азербайджана, национальные сборные разных возрастов приняли участие в 47 международных турнирах, по итогам которых выиграли 69 золотых, 60 серебряных и 102 бронзовые награды. По сравнению с прошлым годом общий результат вырос на 44 процента.

Из общего числа медалей пять были завоеваны на чемпионатах мира, 55 - на чемпионатах Европы под эгидой World Boxing и IBA. Еще 21 награда пришлась на Гимназиаду, три - на этапы Кубка мира, 24 - на III Игры стран СНГ и шесть - на VI Игры исламской солидарности.

Ряд спортсменов вошли в историю азербайджанского бокса. Билалхабаши Назаров (50 кг) стал двукратным чемпионом Европы U19. Хумар Джафарли (75 кг) впервые принесла Азербайджану золотую медаль на чемпионате Европы среди школьниц. Субхан Мамедов (50 кг) в 19 лет стал чемпионом Европы U23 и чемпионом мира среди взрослых.

Всего в 2025 году сборные Азербайджана были представлены 477 боксерами, из которых 48,4 процента завершили выступления с медалями. Для сравнения, годом ранее азербайджанские спортсмены завоевали 135 наград на 35 международных турнирах.