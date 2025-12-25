https://news.day.az/society/1805167.html В Баку на этой дороге будет ограничено движение Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА) обратилось к водителям.
Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА) обратилось к водителям.
Как сообщили Day.Az в ГААДА, в связи с проводимыми ремонтными работами на Бибиэйбатской дороге (в направлении 20-го участка) в Баку, в Сабаильском районе, с 23:00 25 декабря до 08:00 26 декабря движение транспортных средств будет временно ограничено.
Водители могут воспользоваться альтернативными маршрутами по улицам Гюльбалы Алиева и Фармана Гурбанова.
