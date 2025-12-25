Капитан "Карабаха" оценил результаты команды за год

Капитан футбольного клуба "Карабах" Бадави Гусейнов подвел итоги сезона, оценил выступление команды и прокомментировал разговоры о возможном завершении карьеры.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на teleqraf.az, 34-летний защитник отметил, что прошедший год стал для клуба одним из самых успешных. "Мы стали чемпионами страны, вышли в групповую стадию самого престижного турнира и набрали там семь очков", - сказал Гусейнов.

Капитан "Карабаха" также отметил, что слухи о возможном завершении карьеры не соответствуют действительности. "Я не заявлял о намерении закончить карьеру. Напротив, чувствую в себе силы приносить пользу команде", - подчеркнул он.

Гусейнов отметил важность наличия двух равноценных составов для участия в Лиге Чемпионов УЕФА и добавил, что конкуренция помогает развитию всех игроков.

Футболист также признался, что отсутствие в десятке номинантов на звание лучшего игрока года его не разочаровало, так как он провел меньше матчей, чем другие кандидаты. Среди претендентов он выделил Эльвина Джафаргулиева и Бахлула Мустафазаде, отметив их стабильную игру и пользу для сборной.