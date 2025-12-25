Стало известно состояние пострадавших в ДТП с автобусом в Баку

25 декабря 2025 года около 09:00 в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи поступил вызов из Гарадагского района в связи с дорожно-транспортным происшествием.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в TƏBİB в ответ на запрос Milli.Az.

Отмечается, что на место происшествия незамедлительно была направлена бригада скорой медицинской помощи.

На месте аварии 9 пострадавшим (4 женщины, 4 мужчины и 1 ребенок) была оказана необходимая медицинская помощь, после чего они были госпитализированы в Клинический медицинский центр.

Также зафиксирован факт догоспитальной смерти двух человек (мужчины и женщины).

Напомним, что автобус маршрута №122, следовавший по направлению Локбатан-Чейильдаг-Локбатан, попал в аварию в районе поселка Сахиль в Гарадагском районе Баку.