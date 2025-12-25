https://news.day.az/society/1805098.html В центре Баку загорелся автомобиль - ВИДЕО Сегодня ночью в Сабаильском районе Баку на улице Хагани (вблизи парка "Сахиль") загорелся автомобиль. Как передает Day.Az, об этом сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД).
В центре Баку загорелся автомобиль - ВИДЕО
Сегодня ночью в Сабаильском районе Баку на улице Хагани (вблизи парка "Сахиль") загорелся автомобиль.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД).
Сообщается, что сотрудники полиции, находившиеся на месте происшествия, оперативно обеспечили безопасность на дороге и создали необходимые условия для беспрепятственного и безопасного подхода пожарных к месту возгорания.
Пожар был быстро ликвидирован.
Представляем кадры с места происшествия:
