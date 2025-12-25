В центре Баку загорелся автомобиль

Сегодня ночью в Сабаильском районе Баку на улице Хагани (вблизи парка "Сахиль") загорелся автомобиль.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД).

Сообщается, что сотрудники полиции, находившиеся на месте происшествия, оперативно обеспечили безопасность на дороге и создали необходимые условия для беспрепятственного и безопасного подхода пожарных к месту возгорания.

Пожар был быстро ликвидирован.

Представляем кадры с места происшествия: