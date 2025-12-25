Китай в разы увеличил инвестиции в Азербайджан

За последние десять лет объем накопленных прямых иностранных инвестиций Китая в странах Южного Кавказа увеличился в 2,5 раза - с 280 миллионов до 690 миллионов долларов США.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в отчете Евразийского банка развития (ЕАБР).

Так, инвестиционный портфель распределен между Азербайджаном и Грузией: около 60% приходится на Азербайджан и 40% - на Грузию. Приоритетными направлениями для инвестиций являются обрабатывающая промышленность и энергетика.

Сообщается, что совокупный объем накопленных прямых инвестиций Китая в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) оценивается в 31,5 миллиарда долларов США в рамках 160 проектов. За последнее десятилетие китайские инвестиции в странах ЕАЭС выросли в 1,5 раза. Основная их часть приходится на Россию и Казахстан, на долю которых в совокупности приходится 91% всех вложений.

Отмечается, что инвестиции в основном направляются в добывающую промышленность, куда вложено 14,7 миллиарда долларов США, что соответствует 47% инвестиционного портфеля. Вместе с тем, по состоянию на середину 2025 года объем инвестиций в обрабатывающую промышленность достиг 9,8 миллиарда долларов США, или 31% портфеля.