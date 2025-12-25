Товарооборот между Азербайджаном и Китаем установит новый рекорд

Товарооборот между Азербайджаном и Китаем по итогам текущего года установит новый исторический рекорд.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявила чрезвычайный и полномочный посол Китайской Народной Республики в Азербайджане Лу Мэй в ходе брифинга, посвященного подведению итогов развития двусторонних отношений между Азербайджаном и Китаем.

По словам дипломата, с января по октябрь текущего года объем торговли между двумя странами достиг 2,44 миллиарда долларов США, что на 21,9 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"Это станет третьим годом подряд, когда объем двусторонней торговли бьет рекорды. Китай продолжает сохранять позиции крупнейшего источника импорта для Азербайджана, а также четвертого по величине торгового партнера страны", - отметила Лу Мэй.