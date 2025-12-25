Китайские ученые установили рекорд по разгону вакуумного поезда

Китайские инженеры провели успешные испытания по разгону многотонной вагон-платформы на электромагнитной тяге до 700 км/ч, результат был достигнут всего за две секунды. Таким образом ученые установили мировой рекорд для таких конструкций, передает Центральное телевидение Китая, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Сообщается, что испытания проходили на 400-метровой линии, платформа на магнитной подушке ускорилась до указанного уровня, после чего остановилась.

Разработкой технологии в сфере магнитной левитации занимались на протяжении 10 лет специалисты Оборонного научно-технического университета, который находится в городе Чанша провинции Хунань.

По данным телеканала, результаты испытаний открывают новые возможности для развития вакуумного транспорта на электромагнитной тяге. Известно, что современные поезда в Китае способны достигать скорости в 350 км/ч.

Эта система является аналогичной проекту Илона Маска Hyperloop, согласно которому поезда не едут по рельсам, а буквально парят в вакуумных тоннелях. При этом Hyperloop так и не был полноценно реализован ни в одной стране мира.