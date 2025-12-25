Азербайджанская нефть выросла в цене

Цена азербайджанской нефти Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста выросла на 0,48 доллара США или 0,7% по сравнению с предыдущим показателем и составила 66,62 доллара США за баррель.

Об этом Day.Az сообщил источник на нефтяном рынке.

Отмечается, что цена азербайджанской нефти Azeri Light на базе FOB в турецком порту Джейхан выросла на 0,46 доллара США или 0,7%, и составила 64,53 доллара США за баррель.

Цена нефти марки URALS повысилась на 0,49 доллара США или 1,4% по сравнению с предыдущим показателем и составила 34,62 доллара США за баррель.

Цена нефти Dated Brent, добываемой в Северном море, выросла на 0,45 доллара США или 0,7% по сравнению с предыдущим показателем и составила 63,52 доллара США за баррель.

В государственном бюджете Азербайджана на 2025 год средняя цена барреля нефти заложена на уровне 70 долларов США.