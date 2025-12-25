В некоторых магазинах предоставляемые при оплате наличными скидки не действуют при безналичном расчете, что вызывает недовольство среди покупателей.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, особенно часто такая практика наблюдается в магазинах электроники и мебели.

С чем связано нежелание магазинов принимать оплату банковскими картами? Можно ли расценивать это как нарушение прав потребителей?

Председатель Союза свободных потребителей (AIB) Эйюб Гусейнов в комментарии для Milli.Az заявил, что принуждение граждан к оплате наличными и ограничение права потребителя на выбор формы оплаты является не только нарушением прав потребителей, но и открытым саботажем решений и политики правительства Азербайджана, направленных на переход к безналичным расчетам. По его словам, это противоречит государственной политике и является недопустимым.

Гусейнов отметил, что во всех торговых и сервисных объектах должны быть установлены POS-терминалы, а процесс расширения безналичных платежей должен поддерживаться как бизнесом, так и самими потребителями: "Направление людей к оплате наличными создает условия для уклонения от уплаты налогов и препятствует реализации решений, связанных с применением НДС, который является одной из важных социальных политик государства".

По его словам, в ряде случаев требование продавцов перевести средства "с карты на карту", на личные банковские карты, также считается нарушением налоговой политики государства: "Потребители должны отказываться от подобных способов оплаты и не совершать покупки в таких торговых точках".

Он также отметил, что при столкновении с подобными ситуациями потребители могут сообщить об этом в Государственное агентство по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком при Президенте Азербайджанской Республики по телефону 012 599 76 00.

"Подобные действия являются не только нарушением закона, но и грубым нарушением прав потребителей и недопустимы", - сказал он.