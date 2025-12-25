Хабиб Нурмагомедов и Златан Ибрагимович сошлись в армрестлинге

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал в своем Telegram-канале видео, на котором запечатлена его армрестлинг-схватка с экс-форвардом "Милана", "Барселоны", "Аякса" и сборной Швеции Златаном Ибрагимовичем, передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz.

"Этот парень особенный", - подписал видеоролик Нурмагомедов.

Хабиб провел последний бой в карьере 24 октября 2020 года на турнире UFC 254, который состоялся на острове Яс недалеко от Абу-Даби. В поединке с временным чемпионом UFC в легком весе Джастином Гэтжи российский боец одержал победу удушающим приемом во втором раунде. Эта победа стала для Нурмагомедова 29-й в профессиональной карьере, после чего он объявил о завершении выступлений в смешанных единоборствах.

Златан Ибрагимович, в свою очередь, завершил футбольную карьеру летом 2023 года.