В Армении лишили церковь права получения земли в собственность
Армянская церковь лишена права бесплатного пользования земельными участками, находящимися в государственной и муниципальной собственности, которыми она пользовалась на основании права собственности.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом говорится в постановлении правительства.
С этого момента Армянская церковь сможет распоряжаться указанными земельными участками только на основании права безвозмездного пользования.
