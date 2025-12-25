В Армении лишили церковь права получения земли в собственность

Армянская церковь лишена права бесплатного пользования земельными участками, находящимися в государственной и муниципальной собственности, которыми она пользовалась на основании права собственности.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом говорится в постановлении правительства.

С этого момента Армянская церковь сможет распоряжаться указанными земельными участками только на основании права безвозмездного пользования.