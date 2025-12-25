https://news.day.az/sport/1805077.html В Азербайджане стартует первенство по дзюдо среди U-14 Сегодня стартует первенство Азербайджана по дзюдо среди подростков до 14 лет. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, соревнования пройдут в Абшеронском олимпийском спортивном комплексе. В турнире примут участие 427 дзюдоистов, представляющих 103 клуба и спортивных общества страны.
В турнире примут участие 427 дзюдоистов, представляющих 103 клуба и спортивных общества страны. Среди участников - 326 юношей и 101 девушка, которые разыграют награды в 18 весовых категориях.
В первый соревновательный день на татами выйдут 137 спортсменов. У девушек пройдут поединки в весовых категориях 36, 48 и 63 кг, у юношей - в категориях 38, 50 и 66 кг.
