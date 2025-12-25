В Азербайджане стартует первенство по дзюдо среди U-14

Сегодня стартует первенство Азербайджана по дзюдо среди подростков до 14 лет.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, соревнования пройдут в Абшеронском олимпийском спортивном комплексе.

В турнире примут участие 427 дзюдоистов, представляющих 103 клуба и спортивных общества страны. Среди участников - 326 юношей и 101 девушка, которые разыграют награды в 18 весовых категориях.

В первый соревновательный день на татами выйдут 137 спортсменов. У девушек пройдут поединки в весовых категориях 36, 48 и 63 кг, у юношей - в категориях 38, 50 и 66 кг.