Армянская диаспора работает через церковь - Ильхам Мамедзаде на платформе Baku Network - ВИДЕО Армянская диаспора работает через церковь. Как передает Day.Az, об этом сказал директор Института философии и социологии Национальной академии наук Азербайджана, профессор Ильхам Мамедзаде в новом выпуске аналитической передачи "Диалог с Тофиком Аббасовым". Представляем вниманию читателей отрывок передачи:
Армянская диаспора работает через церковь.
Как передает Day.Az, об этом сказал директор Института философии и социологии Национальной академии наук Азербайджана, профессор Ильхам Мамедзаде в новом выпуске аналитической передачи "Диалог с Тофиком Аббасовым".
Представляем вниманию читателей отрывок передачи:
