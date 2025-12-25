Стали известны даты солнечных и лунных затмений в 2026 году

Обнародованы даты солнечных и лунных затмений в 2026 году.

Как передает Day.Az, об этом Milli.Az сообщили в Шамахинской астрофизической обсерватории имени Насреддина Туси.

Отмечается, что в 2026 году будут наблюдаться два солнечных и два лунных затмения.

"Первое затмение года произойдет 17 февраля - это будет кольцеобразное солнечное затмение. Следующее затмение зафиксируют 3 марта, в этот день ожидается полное лунное затмение. 12 августа состоится полное солнечное затмение. Последнее затмение года произойдет 28 августа и будет наблюдаться как частичное лунное затмение", - говорится в сообщении.