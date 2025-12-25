Завтра в Азербайджане ожидается дождь

На 26 декабря в Азербайджане ожидается переменная облачность, местами возможен дождь и снег.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, в Баку и на Абшеронском полуострове будет переменная облачность, преимущественно без осадков.

Днем в отдельных районах возможен дождь. Северо-восточный ветер днем сменится юго-восточным. Температура воздуха ночью составит +3...+5 °C, днем +6...+8 °C. Атмосферное давление снизится с 769 до 760 мм рт. ст., влажность - 70-80 %.

В регионах страны местами ожидаются осадки, в горных и предгорных районах - снег. К вечеру осадки постепенно прекратятся. Ночью и утром местами возможен туман. Преимущественно будет дуть умеренный западный ветер.

Температура ночью в регионах составит −1...+4 °C, днем +5...+9 °C, в горах ночью −3...−8 °C, днем 0...+5 °C. В некоторых горных районах ночью возможна гололедица на дорогах.

