https://news.day.az/officialchronicle/1805108.html Азербайджан подключился к соглашению о спасении космонавтов Азербайджан присоединился к "Соглашению о спасании космонавтов, возвращении космонавтов и возвращении объектов, запущенных в космическое пространство". Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал соответствующий закон.
"Милли Меджлис Азербайджанской Республики, руководствуясь пунктом 4 части I статьи 95 Конституции Азербайджанской Республики, постановляет:
Азербайджанская Республика присоединяется к "Соглашению о спасании космонавтов, возвращении космонавтов и возвращении объектов, запущенных в космическое пространство", подписанному 22 апреля 1968 года в Лондоне, Москве и Вашингтоне", - говорится в документе.
