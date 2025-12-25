Азербайджан подключился к соглашению о спасении космонавтов

Азербайджан присоединился к "Соглашению о спасании космонавтов, возвращении космонавтов и возвращении объектов, запущенных в космическое пространство".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал соответствующий закон.

"Милли Меджлис Азербайджанской Республики, руководствуясь пунктом 4 части I статьи 95 Конституции Азербайджанской Республики, постановляет:

Азербайджанская Республика присоединяется к "Соглашению о спасании космонавтов, возвращении космонавтов и возвращении объектов, запущенных в космическое пространство", подписанному 22 апреля 1968 года в Лондоне, Москве и Вашингтоне", - говорится в документе.