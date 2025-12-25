Автобусы в Баку будут работать дольше в новогоднюю ночь

В Баку в связи с Всемирным днем солидарности азербайджанцев и Новым годом регулярные автобусные маршруты продлят работу до 01:30 1 января.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Агентство автомобильных дорог Азербайджана (AYNA), учитывая рост пассажиропотока в праздничные дни, особенно в направлении Приморского национального парка и центральных районов города в связи с новогодними торжествами и фейерверками, перевозчикам, работающим на регулярных маршрутах, даны соответствующие указания для обеспечения безопасной, комфортной и бесперебойной перевозки пассажиров.

"Особое внимание перевозчиков обращено на организацию пассажирских перевозок в соответствии с требованиями законодательства в нерабочие дни, а также на усиление контроля за соблюдением водителями утвержденного расписания движения", - говорится в заявлении агентства.

