Можно ли вернуть ошибочно переведенные деньги на карту?

Одной из проблем, с которыми в настоящее время часто сталкивается население страны, является ошибочная отправка денежных средств на банковские карты. В таких случаях лица, осуществившие перевод, в большинстве ситуаций сталкиваются с серьезными трудностями при возврате своих денег. Бывают и такие случаи, когда люди отказываются возвращать средства, ошибочно зачисленные на их счет, ссылаясь на различные предлоги.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, экономист-эксперт Эйюб Керимли заявил, что в действующем законодательстве существуют определенные пробелы, касающиеся подобных ситуаций.

По его словам, при ошибочном переводе банки не предоставляют отправителю информацию о получателе средств, что существенно осложняет процесс возврата денег.

"Поведение лиц, уклоняющихся от возврата ошибочно перечисленных средств, должно расцениваться как незаконное обогащение, и в соответствующее законодательство необходимо внести изменения", - отметил он.

Эйюб Керимли также подчеркнул, что в международной практике в подобных случаях по обращению лица, совершившего ошибочный платеж, средства не позднее чем в течение 24 часов либо возвращаются законному владельцу, либо размещаются банком на специальном депозитном счете.

Он добавил, что в нашей стране банки не всегда оказывают достаточную и эффективную поддержку в подобных ситуациях, а в отдельных случаях существует риск злоупотреблений. В связи с этим требуется более серьезное и всестороннее изучение данной проблемы:

"Лица, испытывающие трудности с возвратом денег, обращаются в правоохранительные органы. В рамках своих полномочий полиция направляет в банк официальный запрос с целью получения определенной информации о лице, на счет которого были зачислены средства. Здесь многое зависит и от суммы перевода. Если перечисленная сумма невелика, полиция не может принять серьезных мер, считая это гражданско-правовым спором. В таком случае гражданину выносится мотивированное решение об отказе и разъясняется необходимость обращения в суд. Если же гражданин не может вернуть свои деньги с помощью полиции, он вправе отстаивать свои права в судебном порядке".