ЦБА назвал цели и инструменты денежно-кредитной политики на предстоящий год

Меры по совершенствованию инструментов денежно-кредитной политики и развитию денежного рынка будут продолжены в 2026 году. В это время продолжатся консультации с международными финансовыми институтами и банковским сообществом. Реформы в этом направлении будут способствовать дальнейшему усилению в стране диверсификации финансовых инструментов, увеличению рыночной ликвидности и устойчивому финансированию экономики страны.

Как передает Day.Az, об этом Trend сообщает со ссылкой на "Заявление Центрального банка Азербайджанской Республики об основных направлениях денежно-кредитной политики на 2026 год", опубликованное в газете "Азербайджан".

Отмечено, что Центральный банк продолжит проводить валютные аукционы. Эффективная координация между Центральным банком и фискальными органами будет способствовать сбалансированному функционированию валютного рынка.

В 2026 году коридор процентных ставок продолжит играть важную роль в формировании денежно-кредитной политики, а краткосрочные процентные ставки на денежном рынке будут использоваться в качестве вспомогательной оперативной цели денежно-кредитной политики. Центральный банк будет адекватно и гибко использовать все имеющиеся в его распоряжении инструменты для обеспечения колебания процентных ставок на межбанковском денежном рынке в пределах коридора процентных ставок Центрального банка. Не будут допущены резкие колебания индекса AZIR, являющегося средневзвешенным показателем процентной ставки по операциям на необеспеченном рынке, и особое внимание будет уделяться его колебанию вблизи ставки рефинансирования Центрального банка.

Инструменты постоянного кредитования обеспечат формирование процентных ставок на межбанковском денежном рынке в пределах коридора процентных ставок в следующем году. Аукционы будут проводиться по облигациям с различными сроками погашения для целей стерилизации, а также по 7-дневным операциям. Процентные ставки по этим инструментам будут формироваться в соответствии с порядком, установленным правлением Центрального банка.

Как и в предыдущие годы, правила применения инструментов будут заблаговременно объявлены участникам финансового рынка в следующем году. Регулярный мониторинг и прогнозирование ликвидности банковской системы продолжится и в следующем году. Планируется дальнейшее усиление обмена информацией с налоговыми органами в области мониторинга и прогнозирования ликвидности.