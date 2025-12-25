Казахстан заключил международные сделки на десятки миллиардов долларов

По итогам международных встреч в 2025 году Казахстан подписал коммерческие соглашения на сумму свыше 70 миллиардов долларов.

Как сообщает Day.Az, об этом Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил на встрече с общественностью Жамбылской области заявил, что в этом году .

"Благодаря этим соглашениям открываются современные предприятия и создаются качественные рабочие места", - подчеркнул глава государства.

Токаев отметил, что Казахстан активно развивает сотрудничество с соседями и всеми заинтересованными странами, укрепляет суверенитет и усиливает экономический потенциал, не отставая в глобальной конкуренции за инвестиции.