В Исландии зафиксировали новый температурный рекорд

В Исландии, в канун Рождества, был побит декабрьский температурный рекорд.

Как передает Day.Az со ссылкой на исландскую общественную телерадиокомпанию RÚV, температура зафиксированная около 23:00 по местному времени в небольшой деревне Сейдисфьордюр на восточном побережье Исландии поднялась до летних значений 19,8 градуса.

Предыдущий рекорд, установленный шесть лет назад за всю историю метеонаблюдений, был превышен на 0,1 градуса.

Метеорологи Исландского метеорологического института объясняют рекорд тем, что теплый воздух и сильный ветер вызвали в горах феновый эффект, при котором воздух нагревается при спуске вниз.

"Нельзя исключать, что температура на востоке может подняться еще выше в этой исключительно теплой воздушной массе, которая сейчас проходит над страной", - отмечают метеорологи.