На факультете бизнеса и экономики Карабахского университета обучаются свыше 500 студентов

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend декан факультета бизнеса и экономики Кямран Меликов.

По его словам, факультет бизнеса и экономики Карабахского университета является одним из главных структурных подразделений, последовательно развивающихся в направлении формирования современной академической среды.

"В настоящее время на факультете работают 20 профессоров и преподавателей, административно-технический состав. В целом здесь на ступени бакалавриата обучаются 505 студентов по 7 специальностям - экономика, финансы, бухгалтерский учет, менеджмент, государственное и муниципальное управление, международная торговля и логистика, организация туристического дела. В учебном здании имеются 40 аудиторий, компьютерные лаборатории, библиотека, читальный и актовый залы, комнаты для заседаний, кабинеты для администрации и профессорско-преподавательского состава. Созданные условия будут способствовать укреплению научно-педагогического потенциала факультета, развитию знаний и навыков студентов, подготовке высококвалифицированных специалистов экономического и бизнес-направления, отвечающих стремительно меняющимся требованиям рынка труда, расширению научно-исследовательской и инновационной деятельности", - сказал декан.

Он добавил, что сдача в пользование нового учебного здания факультета бизнеса и экономики является одним из важных шагов по формированию современного университетского кампуса.

Отметим, что в настоящее время в Карабахском университете по 34 специальностям на 7 факультетах обучаются 2154 студента.