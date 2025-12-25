Необычная авария произошла в Техасе

В Техасе произошла авария с участием конной кареты.

Как передает Day.Az, в результате инцидента пострадала упряжка лошадей, использовавшихся для прогулочных поездок на каретах.

Сообщается, что обе лошади были доставлены к ветеринару для осмотра и оказания необходимой помощи. В связи с произошедшим все поездки на каретах были отменены до конца сезона.