https://news.day.az/world/1805212.html Маск предрек рост ВВП США Двузначный рост американской экономики ожидается в ближайшие год-полтора. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом самый богатый человек планеты Илон Маск написал в своем микроблоге в принадлежащей ему соцсети X.
Маск предрек рост ВВП США
Двузначный рост американской экономики ожидается в ближайшие год-полтора.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом самый богатый человек планеты Илон Маск написал в своем микроблоге в принадлежащей ему соцсети X.
"Если прикладной интеллект является показателем экономического роста, а так и должно быть, то трехзначный рост возможен примерно через пять лет", - предрек миллиардер. Таким образом, к началу следующего десятилетия он допустил увеличение ВВП США более чем в два раза.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре