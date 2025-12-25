Маск предрек рост ВВП США

Двузначный рост американской экономики ожидается в ближайшие год-полтора.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом самый богатый человек планеты Илон Маск написал в своем микроблоге в принадлежащей ему соцсети X.

"Если прикладной интеллект является показателем экономического роста, а так и должно быть, то трехзначный рост возможен примерно через пять лет", - предрек миллиардер. Таким образом, к началу следующего десятилетия он допустил увеличение ВВП США более чем в два раза.